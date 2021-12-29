Турция нацелена на вхождение в ТОП-10 экономик мира - Эрдоган

На востоке Турции в среду проходит церемония открытия нового автомобильного тоннеля, который превратится в важную транспортную артерию между республикой и странами Кавказского региона, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

К участникам церемонии открытия 2246-метрового тоннеля "Пырынкаялар", соединяющего район Узундере провинции Эрзурум с городом Артвин, в режиме видеоконференции обратился президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что новый тоннель облегчит сообщение из центральных регионов Анатолии с причерноморским регионом Турции.

Тоннель "Пырынкаялар" станет также важным звеном трассы в направлении границы с Грузией и во многом облегчит грузоперевозки через горные районы северо-востока Турции, сказал глава государства.

Эрдоган напомнил, что за последние 19 лет протяженность тоннелей в стране увеличилась в 13 раз с 50 км до 639 км.

Президент подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов правительства Турции.

"За последние годы число аэропортов в Турции достигло 56, значительно расширена портовая инфраструктура. Современная Турция выделятся среди развивающихся и развитых стран по масштабам и уровню инфраструктуры. Наша цель - вывести Турцию в число 10 ведущих экономик мира и тем самым усилить позицию страны в глобальной системе управления", - сказал Эрдоган.