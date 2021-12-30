https://news.day.az/world/1421634.html Совбез ООН призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве 35 человек в Мьянме
Совбез ООН призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве 35 человек в Мьянме
Совет Безопасности ООН призвал привлечь к ответственности тех, кто стоит за убийством 35 человек в Мьянме.
Соответствующее заявление Совбеза всемирной организации распространено в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Члены Совета Безопасности осуждают предполагаемое убийство 24 декабря в штате Карен по меньшей мере 35 человек, включая детей и двух членов [международной неправительственной организации] Save the Children, - говорится в заявлении. Как указывается, страны - члены СБ ООН призывают "привлечь к ответственности" тех, кто стоит за этим убийством.
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