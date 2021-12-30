https://news.day.az/world/1421636.html На севере Ливана загорелся нефтепровод
На севере Ливана загорелся нефтепровод
Пожар возник в среду на нефтепроводе в районе Аккар, расположенном на севере Ливана.
Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, возгорание произошло неподалеку от жилых домов. Местные жители обратились за помощью к спасателям.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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