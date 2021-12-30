В Италии зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19

В среду в Италии было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19 - 98 тыс. 30, что на 25% больше, чем за предыдущий день, сообщает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно статистике Минздрава Италии, также около 500 человек были госпитализированы, 126 новых пациентов были направлены в отделения интенсивной терапии. При этом 71% госпитализированных не были привиты против коронавируса.

136 человек умерли от последствий заражения вирусом, а общее число летальных исходов за время пандемии в стране достигло 137 тыс. 91. Около трети новых случаев заражений пришлись на область Ломбардия. Из-за нехватки персонала были отменены около 100 пригородных поездов.