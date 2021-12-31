В Европе рассказали о срыве плана спасения планеты

Евросоюз не сможет осуществить переход к "зеленой" экономике к 2025 году. О срыве планов по спасению планеты рассказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джентилони рассказал, что переход к "зеленой" экономике потребует существенных инвестиций: в 2022 году из специального фонда "ЕС нового поколения", предназначенного для восстановления стран после пандемии, будут выделены значительные средства, но этого объема все еще недостаточно для успешной трансформации. Стоимость перехода в ближайшие десять лет Джентилони оценил в 550 миллиардов евро в год. Он отметил, что через несколько лет закончится срок действия фонда, поэтому переход к "зеленой" экономике не сможет завершиться к 2025 году.

О необходимости дополнительных инвестиций в климатические проекты ЕС уже заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что 30 процентов средств фонда "ЕС нового поколения" будут направлены на переход Евросоюза к "зеленой" экономике.