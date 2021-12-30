Украина приостановила разработку вакцины от COVID-19

Руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный заявил, что львовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия интереса со стороны властей. Об этом сообщает портал "Общественный", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Раньше был интерес президента (Владимира Зеленского) и премьера (Дениса Шмыгаля), когда на рынке вакцин было еще мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", - заявил Сибирный.

Он отметил, что также возникла и финансовая проблема: один из этапов исследования необходимо было провести на территории Польши, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми для этого ресурсами.

По словам академика, Национальный фонд исследований Украины морочил ученым голову полгода, но так и не дал перевести деньги в Польшу, хотя конкретного приказа о запрете не поступало.