В Париже введут обязательное ношение масок на улице

В Париже с 31 декабря введут обязательное ношение медицинской маски на улице и в публичных местах из-за резкого роста заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил городской департамент полиции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В полиции европейского города отметили, что эта мера станет важным барьером, способным значительно ограничить распространение инфекции. Это требование распространяется на всех людей старше 11 лет, кроме велосипедистов и занимающихся спортом.

Несоблюдение требования будет наказываться штрафом в размере 135 евро. В ближайшее время правоохранители начнут проводить регулярные и усиленные проверки, особенно в многолюдных местах столицы.

Накануне во Франции было выявлено 208 тысяч новых заражений COVID-19 за сутки. Министр здравоохранения страны Оливье Веран назвал новые данные о заболеваемости "вызывающими головокружение". Суточные показатели количества заражений неуклонно снижались в течение нескольких недель, отчасти из-за особенностей дельта-штамма, который менее заразен, чем омикрон-штамм. Министр назвал рекордно быстрое распространение новой вариации COVID-19 "приливной волной".

28 декабря власти Франции сообщили об ужесточении эпидемиологических ограничений для граждан на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Помимо этого, разрешенное число посетителей массовых мероприятий в помещениях сократят до двух тысяч. При этом французский Минздрав не стал вводить в стране комендантский час.

Ограничения усилили из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19.