Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "омикрон"-штамм и "дельта"-штамм могут вызвать новую волну заболеваемости в мире. Он сообщил об этом во время брифинга, который транслировался в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул он. Гебрейесус обратил внимание на сильную заразность омикрон-штамма.