https://news.day.az/world/1421700.html Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"
Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "омикрон"-штамм и "дельта"-штамм могут вызвать новую волну заболеваемости в мире. Он сообщил об этом во время брифинга, который транслировался в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул он. Гебрейесус обратил внимание на сильную заразность омикрон-штамма.
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