Землетрясение у побережья Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в четверг у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 108 км к востоку от города Хуалянь с населением свыше 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

Тайвань с населением более 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.