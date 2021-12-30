https://news.day.az/world/1421774.html Землетрясение у побережья Тайваня
Землетрясение у побережья Тайваня
Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в четверг у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 108 км к востоку от города Хуалянь с населением свыше 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.
Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
Тайвань с населением более 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.
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