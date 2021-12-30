https://news.day.az/world/1421782.html Врачам в Архангельске пришлось на санках везти пациента в больницу - ВИДЕО
Врачам в Архангельске пришлось на санках везти пациента в больницу - ВИДЕО
Медикам в Архангельске пришлось везти пациента с инсультом в больницу на санках! Все потому, что один из районов города фактически отрезан от мира, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он расположен на острове, жители которого не могут дождаться строительства автомобильного моста. По словам местных, чиновники купили для переправы специальную аэролодку, но она сломалась.
Теперь единственный способ попасть в другой район - это пройти пешком по льду реки. Причем изолированный остров достаточно плотно населен, там проживает пять тысяч человек и находится центр атомного судостроения.
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