В России камера сняла, как мужчина покупал орудие убийства своей семьи

Отец семьи, которая была жестоко убита под Канском, мог сам расправиться с ней. Об этом свидетельствует запись с камер видеонаблюдения магазина, на которой видно момент покупки ножа потенциальным убийцей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Нож потом был обнаружен на месте происшествия.

"В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как 26 декабря 2021 года мужчина приобрел нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении", - сообщили в региональном СУ СК РФ.

В ведомстве уточнили, что изучают несколько версий произошедшего. Но пока одна из главных в том, что массовое убийство совершил глава семьи, который потом свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что в квартире в Канске обнаружили тела четырех человек. Среди убитых было двое детей.

По предварительным данным, мужчина разводился с женой. Из-за общих детей начали возникать ссоры: мать хотела остаться с ними, а отец не хотел их отпускать.

Уточняется, что женщина съехала от мужа, сняв квартиру на Эйдемана. Туда он и пришел выяснять отношения, после чего возникла ссора. По предварительной информации, после этого и произошло преступление.