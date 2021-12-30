Водолазы поставили елку на дне Байкала

Настоящую спецоперацию развернули водолазы Росгвардии, чтобы поздравить россиян с Новым годом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они погрузились в холодные воды озера Байкал с живой ёлкой и, воспользовавшись специальной связью, передали свои пожелания всем, кто в праздник будет не дома в семейном кругу, а нести службу.

Такое предновогоднее погружение прошло в рамках акции "Дед Мороз специального назначения". И уже превратилось в ежегодную традицию. В этот раз ель пробыла под водой несколько минут, затем водолазы подняли её обратно на поверхность.