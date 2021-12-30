https://news.day.az/world/1421786.html Водолазы поставили елку на дне Байкала - ВИДЕО
Водолазы поставили елку на дне Байкала - ВИДЕО
Настоящую спецоперацию развернули водолазы Росгвардии, чтобы поздравить россиян с Новым годом.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они погрузились в холодные воды озера Байкал с живой ёлкой и, воспользовавшись специальной связью, передали свои пожелания всем, кто в праздник будет не дома в семейном кругу, а нести службу.
Такое предновогоднее погружение прошло в рамках акции "Дед Мороз специального назначения". И уже превратилось в ежегодную традицию. В этот раз ель пробыла под водой несколько минут, затем водолазы подняли её обратно на поверхность.
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