Картон берёт реванш над пластиком

Французские картонные фабрики работают в эти дни на полную мощность: с 1 января вступает в силу новый закон, запрещающий пластиковую упаковку почти для всех видов фруктов и овощей. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, её нужно заменить картонными коробками, и картонная фабрика Гасни в районе Эврё адаптировала к новым требованиям всю свою производственную линию:

"Это обрабатывающий станок. Мы берём лист, разрезаем его, складываем и склеиваем, а затем собираем здесь упаковки. Так мы получаем готовый продукт, который выходит из машины. Вот это, например, упаковка для производителей картофеля", - говорит директор фабрики Гасни Марк де Фужеру.

В компании DS Smith, чей головной офис расположен в Пюто недалеко от Парижа, работают 30 000 человек в 30 странах. DS Smith - лидер в области экологически чистой упаковки: компания вложила 120 миллионов долларов в исследования и разработки, чтобы найти альтернативы пластику.

"DS Smith олицетворяет передовых мировых производителей картона в Европе. 97% наших упаковок перерабатываются после употребления. Но остаются ещё 3%процента, и над этим нам нужно ещё работать. Вот, к примеру, отрывная полоса на упаковке для электронных товаров пока всё ещё делается из пластика. Мы должны её заменить", - рассказывает Арман Чейн, директор промышленных рынков DS Smith.

Есть и другие проблемы, поскольку картон несовместим, к примеру, с некоторыми готовыми блюдами.

"Мы собираемся работать, в частности, со всей пластиковой упаковкой, содержащей жир. Вот, например, если говорить о салатах, то о в них есть заправка, содержащая масло, жир. И так обстоят дела со многими готовыми блюдами, и тут нам нужно найти решение проблемы", - говорит Арман Чейн.

Картонная промышленность берёт реванш над пластиком. По мнению специалистов отрасли, потенциальный дополнительный объём продаж картонной промышленности оценивается в примерно 7 млрд евро.