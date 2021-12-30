В Бельгии выстроились очереди перед кинозалами и театрами

Очереди перед кинозалами и театрами в Бельгии: так население отреагировало на решение Госсовета, отменившего постановление правительства о закрытии учреждений культуры на карантин, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Представители Госсовета, высшего арбитражного суда королевства, сочли такие ограничения несоразмерными.

Пегги Фоль, директор кинотеатра, не скрывает радости: "Мы устояли и выиграли начатую борьбу. Мы добивались своего, было противно, что власти так ударили по культуре. Мы не считали, что как-то подвергаем риску наших зрителей".

На фоне всплеска заболеваемости ковидом правительство Бельгии распорядилось закрыть культурные учреждения на праздники. Решение, которое гильдия актеров и кинопрокатчиков оперативно опротестовала в суде. Аннелин Ван Троос, представитель ассоциации Kinepolis, уточняет: "Мы считали, что решение властей было несправедливым и мы рады, что ситуация исправляется. Последние дни стали для нас настоящими американскими горками. Ведь открыться сегодня - это не просто повернуть ручку двери и включить свет, нет, это требует определенной подготовки".

А именно - соблюдение ограничений по числу посетителей, проверка отметки о вакцинации, соблюдение масочного режима. Гарантии безопасности для гостей стали главным аргументом работников культурного сектора в споре с правительством несколько дней назад.