Из пандемии в новый год: предостережения, ожидания и музыка Штрауса

В последние дни уходящего года в Европе отмечается беспрецедентный рост заражений COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

ФРАНЦИЯ

Во Франции выявлено 208 тысяч случаев инфицирования. "Это головокружительные цифры" - заявляют в минздраве и прогнозируют, что суточный прирост составит 250 тысяч уже в начале января.

Власти Германии пытаются оценить санитарные последствия недавнего празднования Рождества, а также динамику развития омикрон-штамма.

Массовые новогодние мероприятия отменены, вакцинированным разрешено встречать Новый год в компании не более 10 человек.

"Я призываю наших граждан к большой бдительности во время праздников, не будем допускать образования новых цепочек передачи инфекции. Отмечать нужно в небольших компаниях без риска друг для друга, та статистика, которую мы сегодня вам предоставляем* может быть занижена, а реальная ситуация еще более опасна", - заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах .

АВСТРИЯ

Венская филармония подтвердила, что всемирно известный Новогодний концерт состоится с живой публикой, хотя число зрителей будет ограничено тысячей. В прошлом году легендарный концерт прошел в пустом зале.

"Нам очень повезло, что мы можем выступать перед публикой, даже если она состоит всего из тысячи человек, ведь музыкой нужно наслаждаться вживую. Конечно, нам приятно, что телезрители из 92 стран будут нас смотреть, это свидетельствует об огромном интересе к симфонической музыке в мире. Но если честно, мы работаем ради единения со зрителем, который непосредственно находится в зале. Поэтому мы так воодушевлены. Это просто бальзам на душу в эти трудные времена", - сказал дирижер новогоднего концерта (Венский филармонический оркестр) Даниэль Баренбойм.

Израильский дирижер уже много раз стоял за пультом в Золотом зале Венского Музикферайна.

На время Новогоднего концерта, который состоится 1 января, любителям Штрауса можно будет ненадолго отвлечься от новостей пандемии.