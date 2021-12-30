В России охранник брызнул в лицо пенсионерки из баллончика, выгоняя из клиники

В Ярославле охранник поликлиники распылил содержимое перцового баллончика в лицо пенсионерки, которая зашла погреться. Выходка сотрудника ЧОП попала на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

История развернулась в поликлинике № 2, куда 80-летняя жительница Ярославля зашла погреться. По словам очевидцев, пока женщина сидела на лавочке, к ней несколько раз подходил охранник и пытался ее выпроводить из поликлиники со словами "я тебя сейчас вышвырну отсюда".

"После чего взял ее за шиворот, ну за куртку, и начал поднимать с места. Она стала кричать: "Отпусти!" и пытаться отбиться. Далее он опять ушел в каморку, и тут уже я не выдержала и стала ему кричать: "Что вы делаете, прекратите!" - приводит слова очевидца портал "76.ru".

После этого мужчина вернулся с баллончиком в руках и распылил содержимое в лицо пенсионерки. По словам свидетелей произошедшего, старушка сразу схватилась за глаза и начала задыхаться. На помощь женщине пришли медики.

В региональном депздраве сообщили, что на место была вызвана скорая помощь, пенсионерку доставили в офтальмологический травмпункт.

Глава депздрава Оксана Пиклун заявила, что поведение охранника "возмущает до глубины души". Она сообщила, что мужчина - сотрудник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ярославской области сообщили, что по факту инцидента в поликлинике проводится проверка.