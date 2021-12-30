https://news.day.az/world/1421824.html В Киеве грузовик застрял под мостом - ВИДЕО
В Киеве грузовик застрял под мостом - ВИДЕО
В Киеве в четверг, 30 декабря, во время транспортировки МАФа грузовик застрял под путепроводом. Видео с места инцидента опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что ДТП произошло на улице Кирилловской. Движение троллейбусов заблокировано, образовался затор в сторону Подола.
На кадрах из видеорегистратора видно, как перевозимый МАФ не уместился под путепроводом, и грузовик перекрыл движение по одной из полос.
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