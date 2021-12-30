В Киеве грузовик застрял под мостом

В Киеве в четверг, 30 декабря, во время транспортировки МАФа грузовик застрял под путепроводом. Видео с места инцидента опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Кирилловской. Движение троллейбусов заблокировано, образовался затор в сторону Подола.

На кадрах из видеорегистратора видно, как перевозимый МАФ не уместился под путепроводом, и грузовик перекрыл движение по одной из полос.