Елизавета II недовольна поздравлением принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II осталась недовольна рождественской поздравительной открыткой герцогов Сассекских. Об этом сообщил инсайдер королевской семьи, журналист Шон Нил, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, монарху не понравилась американская надпись Happy Holidays (Счастливых праздников) вместо традиционного британского поздравления Merry Christmas (Счастливого Рождества), а также внешний вид принца Гарри и его жены Меган Маркл.

"Порванные джинсы и босые ноги скорее олицетворяют бунтующих подростков, чем королевских особ, которые носят титулы и занимаются благотворительностью", - отметил Нил.

Кроме того, на фото принц Гарри запечатлен с африканским браслетом на руке, который он приобрел, когда узнал о смерти своей матери принцессы Дианы. При этом на открытке нет ни одного намека на умершего в этом году принца Филиппа.

"Для Елизаветы II этот американизм стал символом того, что внук отказывается от своих корней", - заключил журналист.