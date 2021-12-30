Истинный масштаб заболеваний коронавирусом поразил врачей

В Великобритании в ходе исследования медики выяснили, что 29% граждан даже не подозревали о своем заражении коронавирусом, пока не обратились в больницы из-за других заболеваний. Об этом сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обнародование соответствующих сведений вызвал широкий резонанс в британском обществе, поскольку официальная статистика не подтверждает реальное положение дел по COVID-19 в королевстве.

Жителей страны напугало то, что они могли подхватить инфекцию в больницах во время лечения от других недугов.

По данным экспертов, лишь 20% жителей Великобритании оказались медицинских учреждения непосредственно из-за коронавирусной инфекции, все остальные пациенты стали жертвами так называемых "случайных" госпитализаций. Предполагается, что количество таких людей с коронавирусом увеличилось до 29% в связи с появлением и распространением штамма "омикрон".