В США обнаружили очаг заражений опасным грибком

В американском штате Орегон впервые зафиксировали вспышку заражения опасным грибком Candida auris, который устойчивым к лекарственным средствам. Подтверждено три случая, сообщил накануне ресурс Beckers Hospital Review, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Candida auris, смертельный, устойчивый к препаратам грибок, обнаруженный у трех пациентов из Сейлема, штат Орегон, что стало первым случаем инфекции в штате", - говорится в сообщении.

Известно, что первый случай заражения был обнаружен в больнице Сейлема 11 декабря. Второй и третий были зафиксированы 23 и 27 декабря.

"Candida auris - новый патоген, который вызывает беспокойство, потому что он может вызвать серьезные инфекции, особенно у людей с хроническими заболеваниями, и может быть устойчивым к противогрибковым препаратам", - говорится в сообщении.

Сейчас управление здравоохранения США работает с местными партнерами и CDC по расследованию этой вспышки.

По данным органов здравоохранения США, с 2013 года в стране было зарегистрировано более 1 150 клинических случаев Candida auris.

Напомним, нынешним летом в США выявили две вспышки заражения грибком Candida auris - в Вашингтоне и в Техасе заболели более 120 человек.

Впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии. Сейчас грибок идентифицирован на пяти континентах. Вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании в 2019 году - были заражены 200 пациентов, погибли восемь человек.