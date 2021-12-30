В Украине авто столкнулось с поездом

В селе Ржавчик Харьковской области в среду, 29 декабря, на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда и автомобиля ГАЗ-2752. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"29 декабря около 8:00 на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района произошло столкновение скоростного электропоезда Близнецы-Харьков под управлением 34-летнего машиниста и автомобиля ГАЗ-2752 под управлением 39-летнего жителя Первомайска", - говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель автомобиля ГАЗ-2752 выехал на переезд не оборудованный шлагбаумом на запрещающий сигнал светофора.

Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение но избежать столкновения не удалось. От полученных травм водитель авто погиб на месте.