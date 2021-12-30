На МКС приготовили космическую селедку под шубой

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили селедку под шубой на Международной космической станции. Видео с рецептом было опубликовано на станице Шкаплерова "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Космонавты рассказали, что в преддверии Нового года решили на российском сегменте устроить новогодний стол, "чтобы он был как можно ближе к тому, что обычно находится в российских семьях на Земле".

"Приготовить в космосе такое блюдо как салат не так просто. Сложности начинаются с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании. Нам пришлось соорудить свою тарелку из подручных материалов", - сказал Дубров.

На самодельную тарелку космонавты уложили слоями сельдь, лук, картофель, морковку, вареный омлет, которым они заменили вареные яйца, свеклу и покрыли все майонезом.