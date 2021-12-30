Омикрон вызвал вспышку среди ученых

Омикрон вызвал вспышку COVID-19 среди трижды привитых ученых на Фарерских островах. Об этом сказано в препринте исследования вспышки, опубликованном на medRxiv в четверг, 30 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В начале декабря большинство участников закрытой научно-медицинской конференции, несмотря на три дозы вакцины против коронавируса и ПЦР-тест максимум за 36 часов до встречи, заразились Омикроном. В мероприятии участвовали 33 работника здравоохранения, причем все они были привиты вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и получили третью дозу не ранее чем за 2,5 месяца до инцидента. В преддверии конференции все они сдали отрицательный тест на SARS-CoV-2, большинство - ПЦР.

Спустя несколько дней после окончания конференции некоторые участники почувствовали себя нехорошо; ПЦР-тесты оказались положительными. Проверились и другие: всего + получили 21 из 33 человек, причем все зараженные (средний возраст 45 лет) были с симптомами, хотя и преимущественно легкими.

В то же время ни один из пациентов не был госпитализирован с COVID-19, но по такой небольшой выборке нельзя определить частоту госпитализаций или смертность от Омикрона.

Чаще всего больные жаловались на утомляемость (15 человек), боли в мышцах и лихорадка (по 13), насморк (12), боли в суставах (11), а наименее распространенными симптомами стали потеря вкуса (5), запаха и боли в груди (по 4).