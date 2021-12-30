В Турции началось массовое применение "TURKOVAC"
Depozit faizini öncədən al!

В городских больницах Турции начато массовое применение местной вакцины против коронавируса "TURKOVAC".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с утра в Анкаринской центральной больнице граждан начали прививать вакциной "TURKOVAC".

Наряду с Анкарой массовое применение "TURKOVAC" продолжается в Стамбуле, Балыкесире, Адане, Йозгате, Бурсе и Эскишехире.