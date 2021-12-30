https://news.day.az/world/1421928.html В Турции началось массовое применение "TURKOVAC"
В Турции началось массовое применение "TURKOVAC"
В городских больницах Турции начато массовое применение местной вакцины против коронавируса "TURKOVAC".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с утра в Анкаринской центральной больнице граждан начали прививать вакциной "TURKOVAC".
Наряду с Анкарой массовое применение "TURKOVAC" продолжается в Стамбуле, Балыкесире, Адане, Йозгате, Бурсе и Эскишехире.
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