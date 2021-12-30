Второклассник спас из ледяного плена собачье семейство

Второклассник Андрей из города Березовский Кемеровской области помог вытащить из узкой трубы собачье семейство. Об этом сообщил telegram-канал "УРАЛИТИ", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Бездомная собака родила щенков в холодной 10-метровой трубе. Взрослому достать малышей было невозможно, поэтому волонтеры обратились к семьям с детьми. В итоге на зов откликнулись более 30 семей.

Андрей смог вытащить щенят, где им грозила смерть. Теперь они вместе со своей мамой находятся в местном приюте.