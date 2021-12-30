В России вырастут цены на сигареты

С 1 января в России минимальная цена на табачную продукцию составит 112 рублей, расчет провел Минсельхоз на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет, ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2021 году минимальная цена была 108 рублей за пачку из 20 штук. Сигареты уже выросли в цене. Так, в среднем цена одной пачки увеличилась на 12,4 процента - со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021-го.

За последние пять лет российский бюджет недополучил сотни миллиардов рублей из-за больших объемов нелегальной табачной продукции. К такому выводу ранее пришла Счетная палата.

Общий объем потерь с 2016 года аудиторы оценили в 295,6 миллиарда рублей, из них 246,3 миллиарда приходится на недополученный табачный акциз, а остальное - налог на добавленную стоимость, который не был уплачен. Независимое международное агентство Kantar TNS Russia оценивает долю нелегальных продаж сигарет в России в 2021 году в 10,7 процента.