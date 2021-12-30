Китай повысит ввозные пошлины на бензин и дизель

Китай повысит пошлины на импорт бензина и дизельного топлива в 2022 году. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В то же время отмечается, что пошлины на другие продукты нефтепереработки останутся без изменений.

20 декабря китайские власти заявили о снижении пошлин на импорт более чем 950 товаров для стимулирования развития внешнеторговых отношений.