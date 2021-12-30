https://news.day.az/world/1421942.html Китай повысит ввозные пошлины на бензин и дизель
Китай повысит ввозные пошлины на бензин и дизель
Китай повысит пошлины на импорт бензина и дизельного топлива в 2022 году. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В то же время отмечается, что пошлины на другие продукты нефтепереработки останутся без изменений.
20 декабря китайские власти заявили о снижении пошлин на импорт более чем 950 товаров для стимулирования развития внешнеторговых отношений.
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