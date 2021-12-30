В Европе не хватает тестов на коронавирус

На фоне рекордной волны заражений коронавирусом правительства европейских стран принимают дополнительные меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, во Франции, где накануне было выявлено более 200 тысяч новых случаев, вводится обязательный масочный режим на улицах ряда городов, а самостоятельные тесты на инфекцию отныне доступны не только в аптеках, но и супермаркетах и магазинах. на прошлой неделе в стране было сделано почти семь миллионов тестов в лабораториях - рекорд с начала пандемии

"Самостоятельный тест занимает меньше времени, чем ожидание в очереди на ПЦР-тест, не знаю, насколько надежен такой способ, но, может быть, он будет полезным, чтобы знать о своей ситуации", - говорит житель Франции. В период рождественских праздников во Франции было продано около шести миллионов таких тестов, что привело к дефициту в аптеках.

Омикрон-штамм в Великобритании стал доминирующим в середине декабря. В Англии уже больше 90% случаев заражения приходятся на это вариант. Местные жители столкнулись с нехваткой самостоятельных тестов. "Мы хотели купить несколько тестов, но в аптеках по дороге я ничего не нашла, во всех аптеках висит объявление о том, что тесты закончились", - говорит жительница Великобритании.

Италия также переживает рекордную волну заражений в праздничный период, в результате чего в стране возникли трудности со своевременным тестированием на коронавирус.

"Люди часами стоят в очередях, чтобы сделать анализ, некоторым пришлось ждать восемь часов. И если в Риме ситуация еще находится под контролем, - очереди длинные, но в итоге можно сдать анализ - то в Милане некоторых центрах, где делают такие тесты, наблюдается максимальная загруженность, многие люди получили отказ. В некоторых случая пришлось задействовать военных, чтобы организовать процесс", - передает из Рима корреспондент Euronews Джорджия Орланди.