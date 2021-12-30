https://news.day.az/world/1421991.html Армянской авиакомпании разрешили осуществлять рейсы Ереван-Стамбул
Армянской авиакомпании разрешили осуществлять рейсы Ереван-Стамбул
Гражданская авиация Армении дала разрешение армянской авиакомпании Flyone Armenia выполнять чартерные рейсы по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС председатель правления компании Арам Ананян, передает Day.Az.
"Flyone Armenia несколько дней назад обратилась в авиационные власти Армении и Турции с просьбой получить разрешение на выполнение чартерных рейсов по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван. Мы благодарим авиационные власти Армении за то, что они ответили положительно", - отметил он, добавив, что компания ждет теперь разрешения турецкой стороны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре