Американский бизнесмен отправит в Японию три самолета картошки

Американский бизнесмен Райан Питерсон, возглавляющий транспортную компанию Flexport, отправит в Японию три грузовых самолета Boeing-747, отсеки которых будут заполнены жареной картошкой фри. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предприниматель решил предложить таким образом японцам решить проблему дефицита этого вида картошки после того, как McDonalds ограничил продажу больших и стандартных порций из-за дефицита поставок из Канады - важного пункта транзита товара.

Компания заявила, что будет предлагать только маленькие порции картофеля фри. Кадры из репортажей местного телевидения показали, что покупатели в Токио стоят в длинных очередях за последними большими порциями.

"Flexport только что заключил контракт на поставку трех грузовых самолетов 747 картофеля в Японию, чтобы помочь с нехваткой картошки фри", - заявил в твиттере глава компании.

В сети ресторанов быстрого питания не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Непальский блогер Гьянендра Мишра решил подсчитать, поможет ли это справиться с проблемой. Согласно его расчетам, один Boeing 747 может перевезти 112760 кг, а один заказ в "МакДональдсе" весит 154 грамма.

"Итого получается примерно 2,2 млн заказов", - написал Мишра в своем Twitter.