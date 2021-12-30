В Британии наложили запрет на слово «Brexit»

В Британии государственным служащим было приказано перестать говорить "Брексит" и ссылаться на "выход Великобритании из Европейского Союза". Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правительственный стайлгайд рекомендует сотрудникам избегать слова - оно должно использоваться лишь в случае необходимости в "историческом контексте".

"Персонал также призвали воздержаться от термина "переходный период" (transition period), который относится к месяцам, когда Великобритания и Брюссель вырабатывали условия своих будущих отношений [в условиях выхода]", - пишет газета.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся в 2016 году. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В разных частях королевства итоги голосования различались: жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а в Англии (кроме Лондона) и Уэльсе поддержали Brexit.

При этом, в декабре 2016 года стало известно, что "Брексит" был добавлен в Оксфордский словарь английского языка как как "(предложенный) выход Соединенного Королевства из Европейского Союза и связанный с этим политический процесс". Термин также используется в отношении референдума, проведенного в Великобритании 23 июня 2016 года, на котором большинство высказалось за выход из ЕС.