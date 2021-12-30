Принц Уильям и Миддлтон не будут встречаться с принцем Гарри и Маркл во время визита в США

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в 2022 году планируют деловой визит в США. Королевский эксперт Дункан Ларкомб рассказал в интервью британскому изданию OK! о возможности воссоединения "великолепной четверки", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что поездка герцога и герцогини Кембриджских в Соединенные Штаты неизбежна, так как эта страна является ближайшим союзником Великобритании.

"Вместе с тем, в сложившихся обстоятельствах принц Уильям ни за что на свете не захотел бы участвовать в официальном королевском туре, представляющем королеву, Великобританию и Содружество вместе со своим братом, принцем Гарри", - заявил Ларкомб.

По его словам, принц Гарри и его жена Меган Маркл считают себя представителями королевской семьи в США.

"Меган торгует своим титулом, пытаясь повлиять на крупных политических деятелей в Америке. Гарри все еще принц Гарри, и его можно водить по Нью-Йорку, как это было недавно, как будто ничего не изменилось", - выразил мнение Дункан.

Эксперт также предположил, что Кейт и Уильям нанесут визит в США в качестве официальных представителей британской монархии, и их поездка будет полностью соответствовать протоколу.

"Мы пока не знаем подробностей поездки, но в последний раз, когда Уильям и Кейт ездили в Америку, они были на красной дорожке с восходящими звездами британского кино в Лос-Анджелесе. Даже если на этот раз в Лос-Анджелесе будет организовано мероприятие, мне сказали, что Гарри и Меган не примут в нем участия, если их не пригласят отдельно и конфиденциально", - сказал Ларкомб.

Он утверждает, что в итоге воссоединения "великолепной четверки" не произойдет.

В ноябре герцог и герцогиня Кембриджские объявили о своей поездке в Соединенные Штаты.