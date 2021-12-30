https://news.day.az/world/1422016.html В Гамбурге неизвестный открыл на улице огонь, есть раненые
В Гамбурге неизвестный открыл на улице огонь, есть раненые
Два человека получили ранения после стрельбы в четверг у здания наркодиспансера на юге Гамбурга, полиция разыскивает стрелявшего.
Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в районе Харбург. Неизвестному удалось скрыться с места ЧП. Пострадавшие - двое мужчин - госпитализированы. Для поисков стрелявшего задействованы около 20 патрульных машин.
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