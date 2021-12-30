В Гамбурге неизвестный открыл на улице огонь, есть раненые

Два человека получили ранения после стрельбы в четверг у здания наркодиспансера на юге Гамбурга, полиция разыскивает стрелявшего.

Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в районе Харбург. Неизвестному удалось скрыться с места ЧП. Пострадавшие - двое мужчин - госпитализированы. Для поисков стрелявшего задействованы около 20 патрульных машин.