Западные эксперты описали возможный сценарий третьей мировой войны

Третья мировая война будет вестись с задействованием высоких технологий таких, как гиперзвуковых необнаруживаемых ракет. При этом в первые же секунды будет отключен интернет. Возможный сценарий гипотетического конфликта в беседе с "Би-би-си" описали западные эксперты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалистов, в войне примут участие три государства: США, Китай и Россия. При том, что Москва и Пекин будут атаковать ракетами, скорость которых в 27 раз превышает скорость звука. Эксперты отметили, что в этой сфере Соединенные Штаты сильно отстают от потенциальных "врагов".

Эксперты полагают, что сейчас так называемым полем боя стали технологии, ради которых снижаются государственные расходы на традиционные средства обороны. В эту область много средств вкладывают Россия и Китай, уточнили опрошенные специалисты. Так, по словам старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Мейи Ноувенс, искусственный интеллект может в разы ускорить процесс обработки информации и как следствие - время реагирования командиров.

"Великие державы активно инвестируют не только в наступательные кибернетические возможности, но и в средства радиоэлектронной борьбы, которые способны глушить спутники и нарушать связь. В результате, не только военные, но и общество в целом будут главной мишенью в будущем конфликте", - рассказал Франц-Стефан Гади, специалист по войне будущего в IISS.