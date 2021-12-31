В зоопарке в США убили редчайшего тигра из-за нападения на погладившего его уборщика

В американском городе Нейплс, штат Флорида, убит редчайший малайский тигр, живший в зоопарке. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хищник набросился на сотрудника компании-подрядчика, занимавшейся уборкой туалетов и сувенирной лавки на территории зоопарка. Хотя ему запрещалось приближаться к животным, он просунул руку в вольер с тигром и, предположительно, попытался покормить или погладить его.

Восьмилетний малайский тигр Эко, живший в зоопарке с начала 2020 года, вцепился зубами в руку уборщика. Помощник шерифа, оказавшийся на месте нападения, попытался отогнать хищника от человека, однако не сумел этого сделать и был вынужден стрелять.

Раненое животное ушло вглубь вольера и вскоре погибло. Уборщик получил серьезную травму и был доставлен в больницу на вертолете.

Малайские тигры - исчезающий подвид. По оценке Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось не более 200 особей. Считаются национальным символом Малайзии.