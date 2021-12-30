https://news.day.az/world/1422046.html В Пакистане прогремел мощный взрыв, есть погибшие и раненые
В Пакистане прогремел мощный взрыв, есть погибшие и раненые
По меньшей мере два человека погибли, 14 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в четверг в городе Кветта - административном центре пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает телеканал Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным местной полиции, взрыв произошел возле автомобиля у одного из учебных заведений. Причина инцидента все еще устанавливается, на месте работают спасатели и представители сил безопасности.
Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в окнах близлежащих зданий выбило стекла.
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