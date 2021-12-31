Новые достижения оборонпрома Турции в 2021 году

2021-й год запомнился новыми достижениями военно-промышленного комплекса Турции.

На фоне пандемии, перебоев в закупках из-за рубежа ряда комплектующих и микросхем, оборонные компании Турции смогли переключится на разработку отечественных аналогов, что во многом устранило зависимость страны от импорта вооружения и оборонных технологий, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Активную поддержку развитию ВПК оказывает Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Усилиями отечественных предприятий, в уходящем году с конвейеров сошли новые наименования продукции.

В сфере военной авиации и космических технологий, в 2021 году были осуществлены первые поставки [ударного беспилотника Байрактар] "Акынджи", а также БПЛА "Аксунгур".

Кроме того, продолжились поставки оперативно-тактических ударных беспилотников Bayraktar TB2 и Anka, а также вооруженных квадрокоптеров Kargu.

Проведены успешные испытания переносных дронов-камикадзе Alpagu с искусственным интеллектом. Началось тестирование ударных квадракоптеров Boyga.

В числе прочих, реализуется проект разработки беспилотника Bayraktar TB3, который сможет совершать взлет и посадку с короткой полосы, в том числе, с палубы военных судов.

Первый успешный полет совершил третий прототип турецкого транспортного вертолета "Гекбей" (Gokbey). При этом продолжились поставки ударных вертолетов Atak Faz-2.

Параллельно продвигаются работы по созданию турецкого самолета пятого поколения, в том числе в сфере дизайнерских идей.

Усилиями турецких специалистов был модернизирован первый военно-транспортный самолет A400M, а также семь самолетов F-16 Blok-30. ВВС переданы также три модернизированных самолета C-130E/B.

На вооружение ВМС поступило 3 патрульных самолета P-72.

Первые отечественные зенитно-ракетные комплексы малой дальности Hisar A+ поступили на вооружение ВС Турции. Завершились государственные испытания и госприем ЗРК средней дальности Hisar O+.

Проводятся огневые испытания многоуровневой противовоздушной системы увеличенной дальности Siper.

Учебно-тренировочное судно Ufuk готово к передаче на баланс ВМС Турции.

Опять же в нынешнем году на баланс ВМС Турции передано судно TCG Yzb. Güngör Durmuş - первое в рамках проекта строительства кораблей материально-технического обеспечения.

Турецкие компании в 2021 году разработали новые модификации бронетехники класса легких бронированных машин.

Одновременно разработаны электрические двигатели мощностью в 1000 л.с. для отечественных САУ Fırtına ("Шторм"), а также двигатель Batu мощностью в 1500 л.с, предназначенный для танков и различных видов бронетехники.

Общий объем экспорта турецкого оборонпрома по итогам 2021-го году достиг рекордного уровня. Продукция 228 наименований военного назначения производства Турции поставлена в 170 стран в мира.