Турция призвала Россию не считать угрозой организации, в которые входит республика

Россия не должна рассматривать в качестве угрозы те организации, членом которых является Турция. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "24 TV", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Так же, как мы не рассматриваем их как угрозу, Россия не должна рассматривать организации, членом которых является Турция как угрозу для нее, - ответил министр на вопрос о том, как РФ относится к Организации тюркских государств. - На саммите в Стамбуле мы не просто поменяли название [организации]. Мы приняли ряд важных решений, мы приняли план действий до 2040 года".

Чавушоглу также выразил надежду, что отношения между Россией и НАТО нормализуются после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также заседания Совета Россия - НАТО 12 января в Брюсселе.

Между тем в понедельник Чавушоглу заявил, что Турция продолжит стараться вносить позитивный вклад в урегулирование ситуации, сложившейся в отношениях между Россией и НАТО. По его словам, Анкара придает важное значение готовящемуся саммиту Россия - НАТО.