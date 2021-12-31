В Аргентине впервые выявили более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Аргентинские медики выявили за сутки 50 506 случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала эпидемии в стране. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения, всего в Аргентине было зарегистрировано 5 606 745 случаев заражения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 35 человек, заболевших ковидом. Общее число летальных случаев достигло 117 146.

Прошлый рекордный уровень заболеваемости - 42 032 случая за сутки - был зафиксирован в среду. Ранее более 35 тыс. заражений в день в Аргентине выявляли только в мае и июне этого года - в разгар второй волны эпидемии.

К настоящему моменту в республике полностью вакцинировали 71,41% населения, как минимум одну прививку сделали 83,23%. К середине ноябре в стране были отменены практически все карантинные ограничения. Резкий рост заболеваемости стал наблюдаться после выявления первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.