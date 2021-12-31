Правительство Болгарии выделило около €50 млн пенсионерам за вакцинацию против ковида

Правительство Болгарии приняло решение о выделении 100 млн левов (около €50 млн) на вакцинацию от коронавируса пенсионеров. Как сообщает в четверг правительственная пресс-служба, из этих средств каждый из пенсионеров, начавший или завершивший вакцинацию или привившийся бустерной дозой, получит однократную прибавку в 75 левов (около €37,5) к пенсии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следующая волна [коронавируса] надвигается с большой скоростью. У нас есть три недели, чтобы максимально ускорить вакцинацию. Хотим стимулировать граждан, которые находятся в группе риска, взять свое здоровье в свои руки и сделать прививку", - подчеркнул на брифинге премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано около 30% населения старше 12 лет (около 1,9 млн человек), что является самым низким показателем в ЕС. Чтобы эффективнее противостоять ковиду Минздрав страны принял в четверг решение изменить сроки применения бустерных доз вакцины, сократив их с шести до трех месяцев.

Тем временем в стране вновь отмечен резкий рост числа случаев заражения коронавирусом, только за последние сутки санитарные службы страны зарегистрировали 3 449 новых случаев заболевания ковидом, на 2,2 тыс. больше, чем днем ранее, при этом число положительных тестов увеличилось с 5% до 9,4%. В стране за сутки умерли 162 пациента с коронавирусом (93% из них не были вакцинированы), общее количество умерших достигло 30 819.