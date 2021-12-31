https://news.day.az/world/1422065.html Цене биткоина предсказали падение
Цене биткоина предсказали падение
Во время новогодних праздников цена биткоина будет падать, предсказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Его слова приводит Gazeta.ru, передает Day.Az.
"Вероятнее всего, что биткоин до конца этой недели и в первые дни января будет торговаться в широком диапазоне 37-48 тысяч долларов", - считает эксперт. По словам Деева, в момент просадок будет хорошая возможность, чтобы купить криптоактивы. "В течение следующего года биткоин снова может пойти в рост", - добавил он.
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