В США одобрят бустерные прививки для подростков

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в начале 2022 года собирается одобрить применение бустерных прививок от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, регулятор собирается принять соответствующее решение уже на следующей неделе, 3 января. Кроме того, медики намерены разрешить применение бустерной дозы вакцины для детей от 5 до 11 лет с ослабленной иммунной системой.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в стране с начала пандемии COVID-19 было выявлено около 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом в возрастной категории от 12 до 15 лет, 246 подростков этого возраста умерли от последствий заболевания.