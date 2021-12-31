Названы причины падения стоимости газа

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в интервью RT объяснил, почему стоимость газа в Европе упала до 1000 долларов за тысячу кубометров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Митрахович отметил, что падение цен на газ происходило с настолько высоких показателей, что даже после этого они остаются "крайне высокими". Он назвал стоимость топлива "неадекватно высокой для нормального функционирования рынка и потребителей".

В качестве причин снижения цен на газ эксперт указал погоду и ситуацию на спекулятивном рынке. Он подчеркнул, что в Лондоне на Новый год ожидается до 15 градусов тепла. "И в других странах Европы тоже не очень холодно", - объяснил экономист.

Кроме того, специалист связал снижение цен на газ с быстрым изменением обстановки на спекулятивном рынке. Она зависит от новостей, считает преподаватель.

"Приходят новости про американский СПГ - и цена снижается. Это не значит, что все закончилось: она все равно остается очень высокой. Вполне возможно, что и на следующий год цены будут высокие", - заключил Митрахович.