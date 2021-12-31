В Кремле заявили, что разговор Путина и Байдена оказался полезен обеим сторонам

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказался полезен обеим сторонам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам беседы лидеров, состоявшейся в ночь на пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении. Кроме того, в телефонном разговоре "президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями".

Главной же темой беседы, как сообщили в пресс-службе, стали вопросы запуска переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России. Российский лидер подробно пояснил принципиальные подходы, заложенные в основу российских проектов договоренностей с США и НАТО.

"Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора была "выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам". Подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9-10 января, затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ. "Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате - с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов", - подчеркнули в пресс-службе президента РФ и добавили, что в этом контексте Джозеф Байден "подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения".

В свою очередь, как сообщили в Кремле, Путин дал "исчерпывающий ответ" на вновь упомянутый Байденом вариант принятия "масштабных" санкций против России. "В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений", - говорится в сообщении.