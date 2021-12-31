Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден продолжат диалог после Нового года, точная дата следующей беседы лидеров будет зависеть от ситуации на переговорах по безопасности. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президенты, что очень важно, договорились продолжить диалог уже после Нового года", - сказал Ушаков.

По его словам, нынешняя беседа "была хорошей, конструктивной, откровенной", а также деловой и содержательной. "Она, как мне кажется, создает неплохой, даже более того - хороший фон для начала переговоров [между РФ и США] в Женеве 9-10 января", - сказал помощник российского лидера. В целом переговоры будут проходить по трем трекам - после женевских консультаций это будут контакты в Брюсселе по линии Россия - НАТО 12 января и в Вене по линии Россия - ОБСЕ 13 января.

Когда будет новый разговор

"К двусторонним переговорам стороны будут относиться со всей серьезностью. И процесс женевских переговоров пойдет под личным наблюдением и под личным контролем двух президентов", - сказал Ушаков, подчеркнув, что лидеры "условились поддерживать телефонный контакт" по этому вопросу.

Ушаков отметил, что, помимо женевских консультаций, президенты также "будут следить за переговорами на других треках". "И по мере необходимости они будут общаться друг с другом и давать свои ценные указания переговорным командам. Это вполне естественно, такая договоренность была достигнута. Но когда именно, в какой день состоится [следующий] разговор [Путина и Байдена], я не знаю, да и никто не знает, это будет зависеть от ситуации", - пояснил Ушаков.

По его словам, если разговор на президентском уровне потребуется сразу после 10 января - "вполне возможно, что президенты согласятся на то, чтобы этот разговор организовать". "Если нет, то через какое-то другое время. Но главное, что условлено поддерживать плотный контакт на этот счет между президентами", - подчеркнул представитель Кремля.

"Диалог будет продолжаться и по линии администрации, которая будет подталкивать переговорный процесс, который будет проводиться по трем трекам (в Женеве, в Брюсселе и в Вене - прим. ТАСС)", - отметил помощник президента РФ.

Сколько будет раундов

"Президент Путин сказал, что мы придаем очень важное значение этим переговорам, но переговоры не должны перерасти в болтовню. Поэтому мы прежде всего ждем не сам переговорный процесс, а ждем конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, нашими озабоченностями", - сказал Ушаков.

Говоря о сроках, сколько могут длиться консультации, представитель Кремля отметил, что российская сторона "посмотрит, как пойдут переговоры, посмотрит один, два, три раунда, дальше будет делать выводы".

Продолжать откровенный диалог

Ушаков обратил внимание, что Кремль считает важным продолжение диалога Москвы и Вашингтона, при этом и президент Байден со своей стороны пообещал, что так и будет.

"Он (Байден - прим. ТАСС), конечно, сказал, что США в ходе переговорного процесса по трем трекам [с РФ] будут консультироваться, плотно консультироваться со своими союзниками. Мы сказали, что, конечно, с пониманием к этому относимся, но важно, чтобы Москва и Вашингтон продолжали откровенный двусторонний диалог", - сказал Ушаков.

Он констатировал, что на словах о важности диалога "Байден подтвердил, что он так и собирается выстраивать свою линию в дальнейшем" с Москвой.

Оценка состоявшегося разговора

Кремль доволен состоявшимся телефонным контактом президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, в целом направленность разговора была конструктивной, подчеркнул Ушаков.

"Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, состоявшимися переговорами, потому что они носили откровенный, содержательный, конкретный характер. Я бы мог сказать, что в целом направленность этого разговора была вполне конструктивной", - сказал Ушаков. Он подтвердил сообщение американской стороны о том, что беседа длилась 50 минут.

Представитель Кремля добавил, что президенты хорошо подготовились к разговору, и он получился "действительно серьезным, хотя вполне естественно, что лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками и пожелали успехов российскому и американскому народам". "Но особо хотелось подчеркнуть, что это не был какой-то чисто предновогодний разговор, какие-то святочные посиделки. Я бы сказал, что ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное действо, в котором свои роли сыграли наш и американский президенты", - заключил он.

"Важно, что с американской стороны было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в <...> двух документах, которые переданы, как вы знаете, Вашингтону и натовской штаб-квартире", - также обратил внимание Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что президенты продвинулись в достижении компромисса, помощник российского лидера заметил, что "пока непонятно, что такое компромисс". "Для нас, естественно, переговорный процесс означает то, что мы будет учитывать какие-то соображения американской стороны или вообще наших партнеров среди западных стран. Но нам главное не компромисс, нам главное обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции, мы этого будем добиваться", - резюмировал Ушаков.