За сутки в Казахстане выявлены свыше 400 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".

Таким образом, всего в стране выявлен 987 866 заболевших, из них скончались 13 012 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 576 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 960211.