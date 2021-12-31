https://news.day.az/world/1422111.html За сутки в Казахстане выявлены свыше 400 заболевших коронавирусом
За сутки в Казахстане выявлены свыше 400 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".
Таким образом, всего в стране выявлен 987 866 заболевших, из них скончались 13 012 человек.
За прошедшие сутки в Казахстане 576 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 960211.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре