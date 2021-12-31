https://news.day.az/world/1422112.html В США рухнул вертолет
В США рухнул вертолет
Один человек погиб, еще трое получили травмы при крушении вертолета в штате Техас, США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По информации Департамента общественной безопасности Техаса, инцидент произошел в 11:45 по местному времени. Вертолет Bell 206 рухнул в лесу к юго-востоку от Ливингстона.
54-летний пассажир скончался на месте происшествия, пилота и еще двух доставили в больницу.
О причинах крушения не сообщалось, сейчас ведется расследование для выяснения причин ЧП.
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