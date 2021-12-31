https://news.day.az/world/1422133.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Минувшкй ночью в Грузии произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в 00:04 по местному времени, его очаг находился на глубине 9 км в 57 км к юго-западу от Тблиси и в 16 км к юго-западу от города Цалка.
Данных о разрушениях не поступало.
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