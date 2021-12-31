В Грузии произошло землетрясение
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Минувшкй ночью в Грузии произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в 00:04 по местному времени, его очаг находился на глубине 9 км в 57 км к юго-западу от Тблиси и в 16 км к юго-западу от города Цалка.

Данных о разрушениях не поступало.