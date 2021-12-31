Пожар в университете в России охватил 500 "квадратов"

Площадь пожара в корпусе Приамурского Государственного университета имени Шолом-Алейхема (ПГУ) в Биробиджане увеличилась до 500 "квадратов", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Здание на момент возгорания не эксплуатировалось, проводился капитальный ремонт", - уточнил начальник ГУ МЧС России по ЕАО Анатолий Панов.

Он рассказал, что информация о возгорании поступила в 5:30 по московскому времени. Сейчас на тушении работают 47 человек и 19 единиц техники. В ближайшие 30 минут планируется локализовать пожар.

"Тушение пожара осложняется тем, что здание деревянное. Но делаем все возможное, чтобы спасти как можно больше", - отметил Панов.

По предварительным данным, информации о пострадавших нет.