https://news.day.az/world/1422152.html Лесной пожар уничтожил сотни домов в Колорадо - ВИДЕО
Лесной пожар уничтожил сотни домов в Колорадо - ВИДЕО
Часть штата Колорадо охвачена пламенем лесных пожаров. Из-за ветра огонь легко распространяется. Уже сгорели сотни домов и эвакуировались десятки тысяч жителей возле Денвера.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, шериф округа Боулдер Джо Пелл назвал причиной возникновения пожаров искры от трансформатора или ЛЭП, которые попали на сухую траву. Сперва был эвакуирован город Супериор с населением около 13 тысяч человек, затем Луисвилл с населением более 18 тысяч человек.
Очевидцы активно делятся видео, как все вокруг полыхает и застилается плотной завесой дыма.
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