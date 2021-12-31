Лесной пожар уничтожил сотни домов в Колорадо

Часть штата Колорадо охвачена пламенем лесных пожаров. Из-за ветра огонь легко распространяется. Уже сгорели сотни домов и эвакуировались десятки тысяч жителей возле Денвера.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, шериф округа Боулдер Джо Пелл назвал причиной возникновения пожаров искры от трансформатора или ЛЭП, которые попали на сухую траву. Сперва был эвакуирован город Супериор с населением около 13 тысяч человек, затем Луисвилл с населением более 18 тысяч человек.

Очевидцы активно делятся видео, как все вокруг полыхает и застилается плотной завесой дыма.